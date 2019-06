07.06.2019 h 20:08 commenti

Facciate colorate e murales con parole gentili, ecco il centro visto dagli alunni del Marco Polo e del Convitto

E' il progetto "La città vissuta. Esperienze emozionali, spaziali e sensoriali" dell'ordine degli architetti di Prato nell'ambito di un'iniziativa nazionale. Oltre cento elaborati di una sessantina di piccoli studenti per ripensare alcuni angoli del centro



Parole gentili scritte lunghi i muri in più lingue, facciate colorate e senza condizionatori, piazze che si trasformano in prati, più fioriere sui davanzali. Sono le idee degli alunni dell'istituto comprensivo Marco Polo e del Convitto Cicognini, per rendere il centro di Prato a misura di bambino. A stimolare la fantasia e il senso civico degli adulti di domani, è stato l'ordine degli architetti di Prato nell'ambito del progetto “Abitare il paese. La cultura della domanda” promosso dal consiglio nazionale dell’ordine assieme a Reggio Children. Una sessantina gli studenti pratesi coinvolti che al termine del percorso hanno preso parte a Roma, alla “Casa dell’Architettura” alla presenza del ministro all’Istruzione Marco Bussetti.



ll progetto che ha preso il nome “La città vissuta. Esperienze emozionali, spaziali e sensoriali” e ha visto la collaborazione dell'architetto del Comune Alessandro Malvizzo, è stato suddiviso in due fasi: una teorica, l’altra pratica. Gli studenti delle medie del Cicognini hanno scoperto la bellezza che si cela dietro la sezione aurea ritrovandola nelle forme geometriche di piazza delle Carceri e nella pavimentazione dello stesso Convitto a cui toglierebbero quella sensazione di austerità con un bagno di colori vivaci.



Gli alunni delle elementari delle Filzi e delle Guasti hanno analizzato gli spazi e i fabbricati fra il vicolo del Gelsomino e corso Savonarola, le due strade del centro che collegano proprio le due scuole. “Abbiamo stimolato i ragazzi a riconoscere il bello e le forme del centro di Prato – spiega l’architetto Paola Bernardi, referente dell’ordine per il progetto – Ma anche quello che è degradato o ciò che manca. E le soluzioni proposte sono state sorprendenti. Fra queste la messa in sicurezza dei marciapiedi anche per passeggini e sedie a rotelle, parapedonali colorati, esposizione di pannelli con parole gentili e in multilingua, e infine realizzare uno spazio gioco all’inizio del vicolo del Gelsomino”.

Tutti gli elaborati sono stati messi in esposizione al Palazzo delle Professioni negli spazi dell’ordine degli architetti per una mostra che ha richiamato studenti, famiglie e professionisti. “Un progetto – conclude il consiglio dell’ordine degli architetti – che ha permesso ai ragazzi di porsi delle domande, di sviluppare un ragionamento sulla città e di dare libero sfogo alla loro immaginazione”.

L'obiettivo del progetto è insegnare l'attenzione per lo spazio pubblico e collettivo sin in tenera età per costruire un reale senso civico. “Abbiamo ascoltato i giovani per capire quali fossero le criticità del loro vivere quotidiano a Prato – spiega uno dei tutor del progetto, l’architetto Alessandro Pagliai – E gli abbiamo dato la possibilità di diventare protagonisti nell’elaborazione della città del futuro. Facendogli capire che l’architettura è un elemento centrale delle nostre giornate”.