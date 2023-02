03.02.2023 h 12:42 commenti

"Facciamo i compiti insieme", al via il doposcuola per imparare a studiare

Il servizio è rivolto agli studenti della scuola media “Salvemini – La Pira” e ai bambini più piccoli che frequentano la scuola primaria. Il supporto alle attività di studio e di svolgimento dei compiti potrà essere fatto in piccoli gruppi o con lezioni individuali

A Montemurlo è partito il dopo scuola “Facciamo i compiti insieme!”, promosso dall'associazione Saperi in collaborazione con l'istituto comprensivo “Margherita Hack” e con il patrocinio del Comune, che ha messo a disposizione del progetto le aule in orario extra scolastico.

Il dopo scuola è rivolto agli studenti della scuola media “Salvemini – La Pira” e ai bambini più piccoli che frequentano la scuola primaria. Il supporto alle attività di studio e di svolgimento dei compiti potrà essere fatto in piccoli gruppi (un educatore ogni quattro bambini) o con lezioni individuali. L'obbiettivo del progetto è il rafforzamento delle competenze per raggiungere il successo scolastico ma anche per acquisire maggiore autostima e più autonomia nello studio. L'associazione Saperi mette a disposizione operatori specializzati e con specifiche qualifiche anche nel supporto a studenti con certificazioni (dsa, bes), che lavoreranno in stretta collaborazione con la scuola. Prima d'iniziare il dopo scuola, per ogni studente preso in carico, saranno fatti dei colloqui con gli insegnanti per la condivisione di strategie comuni, affinché l’intervento educativo all’interno del doposcuola possa risultare il più coerente e adeguato possibile con il lavoro svolto a scuola.

"Si tratta di un progetto che vuole aiutare le famiglie a trovare un sostegno qualificato per affiancare i propri figli nello studio. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - Il dopo scuola si svolgerà in un ambiente familiare ragazzi e punta ad aiutarli, non solo a svolgere i compiti, ma anche ad apprendere un efficace metodo di studio attraverso azioni personalizzate in base ai bisogni educativi di ciascuno".

Sempre nell'ambito del sostegno allo studio e alla lotta alla dispersione scolasticaè sttao promosso anche il progetto “100/lode” che si rivolge agli studenti della scuola superiore con ripetizioni, svolte da personale qualificato, ma ad un prezzo accessibile per le famiglie.

Per gli alunni della scuola media il doposcuola “Facciamo i compiti insieme” si svolgerà il venerdì dalle ore 17 alle 19 oppure il sabato dalle ore 10 alle 12, per quelli della scuola primaria il mercoledì dalle ore 14,45 alle 16,45 o il venerdì dalle 14,45 alle 16,45.

Il costo del servizio dello studio di gruppo sono 72 euro per quattro giorni al mese o 84 euro per cinque giorni al mese. Il supporto individualizzato prevede 116 euro per quattro giorni e 136 per 5 giorni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 3888966344 dalle ore 17 alle 19 o scrivere a: associazione.saperi@gmail.com