Sarà una manifestazione d'interesse la modalità tecnica con cui l'Ac Prato potrà tornare a utilizzare il Lungobisenzio. E' quanto emerge dal confronto che il nuovo patron della società biancazzurra, Stefano Commini, e il suo stretto collaboratore Ivano Reggiani, hanno avuto con i tecnici del Comune di Prato oggi pomeriggio, 5 maggio. Confronto preceduto da un colloquio di circa due ore con il sindaco Matteo Biffoni e seguito da una presentazione ufficiale ai rappresentanti di tutte le società calcistiche della provincia.Nel mezzo il primo incontro con la squadra e il suo allenatore Aldo Firicano al campo Nelli di Montemurlo dove il Prato calcio si è spostato dopo il doloroso divorzio con il Comune di Prato a seguito della rottura tra il sindaco Biffoni e il precedente presidente, Paolo Toccafondi.Campo di Montemurlo a cui presto sarà detto addio per tornare all'impianto di via Firenze già da settembre. La volontà di centrare questo obiettivo è forte da entrambe le parti coinvolte. Il Comune, che così risolverà il problema di uno stadio vuoto con alte spese di manutenzione, la società che punta a investire sull'implementezione dell'impianto e che ne farà la sede della società. "Si procede per step. - afferma Commini - Il primo è entrare al Lungobisenzio, il secondo è presentare un progetto pluriennale per creare tutto quello che a noi serve per far tornare questo spazio il cuore pulsante del Prato calcio, anche ma non solo, ampliando l'offerta sportiva".Si procede per step, anche in base ai risultati sportivi del Prato. Se resterà tra i dilettanti, sarà sufficiente sistemare il campo e dare una rinfrescata a tribune e spogliatoi per un investimento di circa 50mila euro. Questo non sarà un problema perchè l'amministrazione comunale l'aveva già messo a bilancio prima ancora di sapere dell'arrivo di Commini. Se invece il Prato approdasse in Lega Pro, gli interventi sarebbero molto più numerosi e onerosi. Al momento però, il Comune non ha previsto alcuna spesa in questo senso.