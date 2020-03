19.03.2020 h 15:16 commenti

Fabio Volo su Radio DeeJay usa l'audio del sindaco Biffoni per invitare a stare a casa

Il presentatore-scrittore, in studio insieme alla pratese Viola Afrifa, ha mandato in onda un estratto da una diretta Facebook del primo cittadino insieme a quella del collega del comune siciliano di Delia

Le dirette su Facebook del sindaco Matteo Biffoni ormai sono diventate virali sui social, in particolare quando il primocittadino si scalda per invitare tutti noi a non uscire di casa e a rispettare le prescrizioni del decreto governativo.

Ma ieri mattina, 18 marzo, l'ennesimo sfogo di Biffoni ha avuto la ribalta nazionale, grazie a Fabio Volo che, nella sua trasmissione "Il volo del mattino", in onda su Radio Deejay, ha usato propio un breve audio di Biffoni per ribadire l'invito a tutti gli italiani a non uscire di casa. Fabio Volo, insieme alla sua collega in studio, la pratese Viola Afrifa, hanno scelto Biffoni insieme al suo collega della cittadina sicialiana di Delia come testimonial del grosso sforzo che in questi giorni tutti gli amministratori d'Italia stannno facendo per invitare i propri cittadini a tenere un comportamento responsabile.