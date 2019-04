Come anticipato nei giorni scorsi da Notizie di Prato ( LEGGI ) il ciclista italiano Fabio Aru è stato sottoposto oggi, 1 aprile, al Nuovo Ospedale di Prato Santo Stefano, a un programmato intervento chirurgico di angioplastica dell’arteria iliaca con posizionamento di stent vascolare. Lo rende noto la sua squadra, la Uae Emirates, con un comunicato.

L’operazione, eseguita dal dottor Andrea Gori, è stata finalizzata a risolvere una costrizione dell’arteria iliaca della gamba sinistra che impediva un afflusso sanguigno adeguato durante la produzione del massimo sforzo agonistico.

L’intervento è consistito nel posizionamento all’interno dell’arteria, tramite tecnica mini-invasiva, di uno speciale catetere a palloncino al fine di ripristinare il lume (la cavità centrale del vaso) dell’arteria ed è stato completato con l’inserimento di uno stent, ovvero di una struttura metallica cilindrica che mantiene aperto il lume. La procedura è stata priva di complicazioni.

Aru, secondo quanto riferito dalla Uae Emirates, lascerà la struttura ospedaliera nei prossimi giorni.Tra i primi a recarsi in ospedale per sincerarsi delel condizioni di Aru e per fargli gli auguri di pronta guarigione, il sindaco Matteo Biffoni e il consigliere regionale Nicola Ciolini.