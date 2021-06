16.06.2021 h 18:53 commenti

Fabia Romagnoli nominata vicepresidente di Confindustria Toscana Nord

La nomina ufficializzata al termine dell'Assemblea che ha eletto Daniele Matteini alla guida dell'organizzazione che riunisce gli industriali di Prato, Pistoia e Lucca. Francesco Marini resta nel Consiglio di presidenza con la delega per internazionalizzazione e crescita

L'assemblea privata di Confindustria Toscana Nord, celebrata oggi 15 giugno, ha sancito il passaggio di testimone dal presidente uscente Giulio Grossi a Daniele Matteini.

E' stata rinnovata anche la squadra di presidenza, con l'elezione dei vicepresidenti Tiziano Pieretti, con delega all'energia, e la pratese Fabia Romagnoli, con delega alla sostenibilità. Il Consiglio di presidenza è stato completato dall'elezione dei tre consiglieri delegati Giorgio Bartoli, per i rapporti istituzionali; Francesco Marini per internazionalizzazione e crescita; Davide Trane per education.

Trane è anche componente di diritto del Consiglio di presidenza in quanto al vertice del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord; altro componente di diritto il delegato della Piccola Industria Stefano Francesconi. Invitato in Consiglio di presidenza anche il presidente di Ance Toscana Nord Alessandro Cafissi, cui è stata attribuita la delega alle infrastrutture.