Fabia Romagnoli è il nuovo presidente della Fondazione Museo del Tessuto. Marini lascia dopo otto anni

Vice presidente di Confindustria Toscana Nord è presidente della Mariplast, l'azienda di famiglia. E' stata anche presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Prato Futura. Con Marini la collezione è stata incrementata con 1.200 nuovi pezzi

Passaggio del testimone per la presidenza del Museo del Tessuto, dopo otto anni Francesco Marini lascia e subentra Fabia Romagnoli, entrambi, come previsto dallo Statuto, espressione del mondo industriale.

Entro gennaio verrà rinnovato anche il Comitato di Gestione e il Consiglio di indirizzo formato da tre membri designati da Comune, Provincia e Camera di Commercio.

I due mandati di Marini sono stati caratterizzati da un'importante crescita del Museo che, grazie anche a una visione manageriale della sua gestione, è riuscito a intercettare risorse statali ed europee per finanziare mostre e le attività con le scuole, in media sono 200 le classi che ogni anno partecipano ai laboratori. "In questi anni - ha spiegato Marini - siamo riusciti a intensificare anche le collaborazioni con gli altri musei dagli Uffizi al Museo di Scienze della Tecnica di Milano, ci sono stati anche momenti difficili come quello della pandemia. Uno degli obiettivi più importanti è stato quello di consolidare anche l'attività con le imprese del territorio, proprio nell'ottica che il Museo è espressione del distretto industriale".

Con la presidenza di Marini la collezione del museo si è arricchita di oltre 1.200 pezzi, 6.000 quelli digitalizzati è stato anche creata la Textile Library, archivio dedicato ai materiali tessili che ha all' attivo 1.200 campioni. Dal punto di vista economico nel 2022 l'autofinanziamento ha raggiunto il 60% delle entrate, mentre il bilancio si chiuderà in pareggio.

Fabia Romagnoli non è nuova a incarichi istituzionali, attualmente ricopre la carica di vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, dal 2013 al 2018 presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato oltre che, dal 2009 al 2012, presidente dell'associazione Prato Futura. attualmente ricopre la carica di presidente della Mariplast azienda di famiglia con sede a Montale. "Non ho accettato a cuor leggero questo incarico - spiega Romagnoli - ma posso contare su uno staff assolutamente qualificato. Continuerò sulla strada segnata dal mio predecessore puntando, ancora di più, sulla visibilità esterne e integrazione con la città".

La nomina arriva direttamente dal sindaco "Ringrazio Marini per il lavoro svolto in questi anni con tanta passione - ha spiegato Matteo Biffoni - il passaggio a Romagnoli avviene nella continuità, anche lei conosce molto bene il territorio e sicuramente sarà all' altezza della situazione".

Una scelta che, secondo l'assessore alla cultura Simone Mangani, "E' passata all'unanimità senza tante discussioni".