Fabbrica dell’aria, trovata la ditta che realizzerà l'intervento. Il cantiere aprirà ad anno nuovo

I lavori dureranno per tutto l’anno e prevedono la realizzazione di pareti verdi e vasche per un totale di oltre 300 piante che filtreranno l’aria del Mercato coperto

Si sblocca la gara d’appalto per i lavori di realizzazione della fabbrica d’aria al mercato coperto realizzato nell’ex fabbrica Forti in via Giordano al Macrolotto Zero. Dopo la prima gara andata deserta, sempre con procedura ristretta, gli uffici hanno invitato altre aziende del settore ottenendo due offerte. Nei giorni scorsi si è tenuta l’apertura delle buste. A vincere è stata la Co.edil srl che si è aggiudicata l’appalto per quasi 224mila euro, offrendo un ribasso dell’8,69% al prezzo base di oltre 245mila euro. La seconda partecipante, la Edilizia San Giorgio, aveva offerto il 3%. Come in tutti gli appalti, l’affidamento è provvisorio in attesa delle verifiche sui requisiti di legge. Se andrà liscio il cantiere dovrebbe aprire tra febbraio e marzo e terminare a fine 2022. L’intervento, dettato dal progetto Prato urban jungle, prevede la realizzazione di una facciata esterna coperta di verde e all’interno di un piccolo bosco fatto di pareti vegetali e di 12 vasche, con o senza sedute, per un totale di 326 piante. L’invasione arborea permetterà di purificare l’aria interna. Si parla di depurazione botanica stomata (tecnologia di filtrazione vegetale sviluppata da Pnat che amplifica la capacità naturale delle piante di assorbire gli inquinanti) grazie al quale gli inquinanti presenti dentro il mercato coperto verranno in gran parte rimossi e degradati dalle piante. Il progetto è dettagliatissimo e calcola anche i costi di manutenzione in termini di ore sia per la parte esterna che interna.

