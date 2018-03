31.03.2018 h 10:54 commenti

Fa un volo di cinque metri dal parapetto dell'argine del Bisenzio, uomo salvato dalla polizia

E' successo la notte scorsa in via Firenze, all'altezza dello stadio. L'uomo, dopo il volo nel vuoto, ha anche cercato di buttarsi nel fiume in un punto in cui il livello è alto ma un poliziotto è riuscito a bloccarlo

Un volo di cinque metri dal parapetto dell'argine del fiume e poi il tentativo di buttarsi in acqua in un punto in cui il livello del Bisenzio è alto. E' quanto ha fatto nella notte di sabato 31 marzo un pregiudicato marocchino che la polizia ha tentato di soccorrere dopo averlo notato ubriaco nella zona dello stadio Lungobisenzio. Gli agenti hanno visto l'uomo barcollare in evidente stato di ebbrezza e lo hanno avvicinato per aiutarlo ma lui ha opposto resistenza. La Volante è comunque rimasta in zona fino a quando ha ricevuto la segnalazione di una persona distesa sotto un albero in via Firenze, all'altezza dello stadio. Si trattava della stessa persona e gli agenti sono tornati solo che il marocchino, con un balzo fulmineo, è salito sul parapetto e si è lanciato nel vuoto nonostante il tentativo di un poliziotto di afferrarlo. Gli agenti sono subito corsi sull'argine ma l'uomo ha cercato di buttarsi nel fiume. Lo scatto repentino di un poliziotto lo ha però bloccato. Sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri per dare supporto. Il marocchino ha continuato ad agitarsi e a insultare i soccorritori. Portato in ospedale è stato sedato.



Edizioni locali collegate: Prato

