Fa un figlio con un ragazzino, i giudici d'appello: "Il primo rapporto quando lui aveva 13 anni"

Le motivazioni della sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna per la donna, oggi 34enne, che ha abusato del giovane cui dava ripetizioni. La relazione iniziata nel giugno 2017, il giorno prima degli esami di terza media

I primi rapporti sessuali risalgono a quando il ragazzino non aveva ancora compiuto 14 anni e “appare ragionevole che l'imputata, di fronte all'impossibilità di negare quei rapporti in ragione del concepimento di un figlio, abbia tentato di difendersi nell'unico modo che aveva, vale a dire posticipando il più possibile la data della prima volta” con l'obiettivo di alleggerire la sua posizione. Lo scrivono i giudici di Appello nelle settanta pagine di motivazione della sentenza che, lo scorso maggio, ha confermato la condanna della donna pratese, oggi 34enne, che nel 2018 ha partorito il figlio avuto dallo studente a cui dava ripetizioni di inglese per prepararlo all'esame di terza media. E' uno dei passaggi centrali di un processo che si è giocato molto, anzi moltissimo sulle date perché, come spiegano i giudici, “non si discute se ci sia stato o meno un episodio di abuso sessuale da parte di una persona che professa la sua innocenza, si discute invece di quando e come sia iniziata una vera e propria relazione, anche sessuale, ammessa dall'imputata”. La relazione ha trovato una collocazione temporale precisa: da giugno 2017 (all'epoca il ragazzo aveva 13 anni e la donna 29) a febbraio 2019 quando il giovane, schiacciato da un peso troppo grande, sopraffatto dalla presenza troppo ingombrante del neonato, si decide a raccontare tutto alla madre che, sconvolta, chiede aiuto all'avvocato Roberta Roviello e poi denuncia.Sul banco degli imputati, accusata di atti sessuali e violenza sessuale su minore, finisce la donna che poi viene messa agli arresti domiciliari (al termine del processo di Appello è stata condannata a 6 anni 5 mesi e 15 giorni di reclusione, due settimane in meno di quanto stabilito dal tribunale di Prato per effetto dell'assoluzione dal reato di violazione di domicilio), e finisce anche il marito, oggi 35enne, chiamato a rispondere di alterazione di stato per aver iscritto all'anagrafe con il suo cognome il bambino partorito dalla moglie (condannato in primo grado, è stato assolto in Appello “non essendo stata raggiunta la prova della sua consapevolezza circa la vera paternità”).Nelle settanta pagine che ripercorrono l'intera vicenda, non mancano colpi pungenti agli avvocati difensori, Mattia Alfano e Massimo Nistri: le loro argomentazioni sono state demolite, smontate pezzo pezzo. I giudici hanno sposato la ricostruzione dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che aveva già convinto il tribunale di Prato.Le dichiarazioni del ragazzo diventato padre ad appena 14 anni, le decine di messaggi scambiati dai due nel corso del tempo, le testimonianze dei colleghi e degli amici della donna sono confluite in un'unica direzione, in una sola interpretazione, in una lettura dei fatti univoca che non lascia spazio a nessuna alternativa. “La responsabilità – è scritto nella sentenza – è emersa con certezza da una molteplicità di prove convergenti e di diversa natura e provenienza con le quali, oltretutto, le censure difensive si confrontano solo parzialmente”.Riguardo alla data del primo rapporto, i ricordi dello studente non sono stati messi in discussione: “Egli – scrivono i giudici dell'Appello – ha ancorato la collocazione ad un momento talmente significativo e importante della sua vita che non può minimamente porsi in dubbio la precisione cronologica del ricordo: ha infatti riferito che era il giorno prima dell'esame orale di terza media”.Gli avvocati della difesa hanno insistito sul fatto che il primo rapporto sessuale ci sia invece stato qualche mese più tardi: “Un giorno particolarmente significativo, e dunque da ricordare, solo per l'imputata, in quanto si trattava di una data spartiacque tra la penale rilevanza e la liceità dei rapporti sessuali con il giovane (a quel punto aveva già compiuto 14 anni ndr)”.Date a parte, nella sentenza si sottolinea anche che “il ragazzo tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 aveva trascinato la relazione con l'imputata controvoglia, per evitare che lei rivelasse o facesse capire la vera paternità del suo bambino”. Grande la paura che si venisse a sapere la verità, tanto grande che lo studente comincia a manifestare nervosismo e insofferenza, diventa taciturno e fa un uso eccessivo del telefonino scrivendo e ricevendo continuamente messaggi, particolare che non sfugge alla madre che, una volta scoperto che l'interlocutore è la donna, si insospettisce e chiede spiegazioni. Il motivo viene a galla pochi giorni dopo. E in pochi giorni arriva anche la risposta del dna.“Il quadro probatorio a carico dell'imputata è, secondo questa Corte, schiacciante, mentre le sue affermazioni di innocenza risultato generiche, non sostenute da concreti riscontri e spesso contraddette dall'evidenza disponibile – il secco giudizio dei giudici – in sostanza, la tesi fin troppo semplicistica e soprattutto indimostrata della difesa, è che il giovane menta e che l'unico soggetto a fornire una versione veritiera sia, guarda caso, proprio l'imputata”.Alla fine del processo di Appello era poi stato riconosciuto un più consistente risarcimento provvisionale al ragazzo e ai suoi genitori, tutti costituiti parte civile: complessivamente 50mila euro anziché 15mila come stabilito dal tribunale di Prato.