21.12.2022 h 13:40 commenti

Fa troppo rumore in casa e i vicini chiamano la polizia che gli trova la droga

Un 33enne è stato denunciato per spaccio dopo la perquisizione del suo appartamento. Sequestrati dagli agenti anche 1.200 euro in contanti e un coltello

A tradirlo è stato il troppo rumore fatto nella sua casa che, nella tarda serata di ieri 20 dicembre, ha spinto i vicini a chiedere l'intervento della polizia. E quando gli agenti delle Voalnti si sono presentati a casa dell'uomo, un 33enne italiano che vive nella zona nord di Prato, gli hanno trovato in casa sostanza stupefacente, soldi e il materiale utile al confezionamento delle dosi.

L'uomo, già conosciuto come assuntore di stupefacenti, è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati una modica quantità di marijuana, circa 4 grammi di hashish, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 1.250 euro in piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I poliziotti hanno anche sequestrato due telefoni cellulari e un coltello del modello "a farfalla".