Fa spesa da 200 euro ma paga solo una bottiglietta d'acqua: arrestato ladro seriale

I carabinieri, dopo essere intervenuti all'Esselunga di via Fiorentina, hanno ricostruito almeno una quindicina di precedenti analoghi per l'uomo e il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere

E' entrato all'Esselunga di via Fiorentina e, dopo aver razziato dagli scaffali oltre 200 euro di merce che nascondeva in uno zaino, si è presentato alle casse mostrando l’unico prodotto che avrebbe poi pagato, cioè una semplice bottiglia di acqua minerale. Purtroppo per lui l’azione era stata notata da un addetto alla sicurezza che dopo aver controllato l’uomo e trovato la refurtiva ha allertato i carabinieri. I militari hanno così arrestato un marocchino 36enne che da anni risiede a Prato con l’accusa di furto tentato. I fatti risalgono a due giorni fa.

Il ladro risultava essere una vecchia conoscenza dei militari che sono riusciti a ricostruire almeno una quindicina d’interventi per furto contestati a suo carico. A questo punto, alla luce di ciò, il magistrato dopo la convalida dell’arresto ha proceduto ad aggravare una precedente pendenza per la quale l’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disponendo a suo carico la custodia cautelare in carcere.



