30.05.2020

Fa sparire parte dei prodotti elettronici che deve consegnare, arrestato ex europarlamentare pratese

Tentato furto è l'accusa contestata a Claudio Morganti e ad un suo collaboratore. Il giudice ha rimesso i due in libertà con l'obbligo di dimora e l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. La procura aveva chiesto i domiciliari. La difesa dell'ex politico: "Ho trattenuto merce perché avanzo soldi da chi mi ha dato il lavoro"

nadia tarantino

Ha trattenuto una parte del materiale da consegnare a una società di spedizioni: circa 80mila euro il valore della merce trovata e sequestrata dai carabinieri di Signa. In manette ieri, venerdì 29 maggio, è finito Claudio Morganti, 47 anni, ex europarlamentare della Lega nella legislatura 2009-2014, attualmente imprenditore e titolare di una ditta di trasporto e logistica con sede nella provincia di Pistoia e con magazzino di stoccaggio a Calenzano. Insieme a lui è finito nei guai un collaboratore, 25 anni. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto e stamani sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Prato che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nei comuni di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, Lorenzo Gestri, aveva chiesto gli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, Morganti aveva in appalto il lavoro dalla società di spedizioni che a sua volta opera per conto di un'azienda di Milano che rifornisce di apparecchiature telefoniche, elettriche ed elettroniche e piccoli elettrodomestici negozi e grandi catene. La merce veniva stoccata in un deposito a Calenzano e da qui movimentata per le consegne proprio dalla ditta dei due arrestati. Qualche mese fa l'azienda lombarda avrebbe cominciato a ricevere lamentele dai clienti circa consegne non conformi agli ordinativi. Lamentele a fronte delle quali sarebbe stato incaricato un investigatore di fare accertamenti ed individuare eventuali anomalie nella catena di distribuzione. I riscontri avrebbero condotto a Morganti e al collega. Ieri mattina l'intervento dei carabinieri. La perquisizione ha portato al rinvenimento di merce per un valore, come spiegano i carabinieri, di circa 80mila euro.Morganti, che ha guidato la Lega Nord provinciale per anni e che è stato uomo del Carroccio fino a 2013 quando, ancora in carica al parlamento europeo, fu espulso, si difende: “Non ho rubato niente a nessuno, vanto un credito di 40mila euro dalla ditta che mi ha dato il lavoro e per questo ho trattenuto alcuni pacchetti, si tratta di telefonini e altri oggetti. Non sono 80mila euro ma circa 5-6mila euro. Non ho aperto nessuna confezione, non ho venduto niente, era solo merce a garanzia di quanto deve avere per il lavoro fatto negli ultimi mesi. Non manca niente, la merce è stata presa dagli inquirenti e non ci sono ammanchi. Sono pronto a denunciare la ditta se entro pochi giorni non mi dà le somme a cui ho diritto”.