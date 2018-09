22.09.2018 h 14:47 commenti

Fa sparire duemila euro dalla cassa e si inventa una rapina, denunciata la dipendente del centro estetico

La donna giovedì mattina aveva chiamato la polizia dicendo di essere stata minacciata e rapinata da un bandito che l'aveva minacciata con un coltello. Ma era tutto falso

Aveva prelevato, nel giro di pochi giorni, circa duemila euro dalla cassa del centro estetico dove è impiegata e non sapendo come giustificare l'ammanco, si è inventata una rapina. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile a smascherare la commessa 42enne del centro Biolaser di via Ferrucci che giovedì mattina, 20 settembre, aveva chiamato la polizia dicendo di essere stata rapinata da un bandito solitario, che l'aveva minacciata con il coltello ( LEGGI ). La donna aveva descritto nei minimi particolari quanto accaduto, ma i poliziotti si sono insospettiti e hanno cominciato a metterla alle strette fino a che la 42enne non è crollata, dopo essere caduta più volte in contraddizione. Così ha ammesso di essersi inventata tutto per coprire l'ammanco di circa duemila euro dalle casse del centro estetico. Soldi che lei stessa aveva prelevato in più occasioni nei giorni precedenti. La donna è stata quindi denunciata per simulazione di reato, procurato allarme e appropriazione indebita.