30.05.2022

Fa smaltire in un campo gli scarti di lavorazione dell'officina: denunciato

I carabinieri forestali dopo aver scoperto la discarica in un terreno di Campi Bisenzio sono risaliti ad un'attività pratese che da poco aveva cambiato titolare

Aveva fatto portare da Prato a Campi Bisenzio sei o sette sacchi pieni di scarti di lavorazioni di meccatronica, che poi erano stati abbandonati in un campo. per questo motivo i carabinieri forestali di Ceppeto (Firenze) hanno denunciato il titolare di un'attività di riparazione meccanica di Prato.

I rifiuti erano stati scaricati abusivamente in un terreno in via del Paradiso. In particolare c'erano ammucchiati alla rinfusa parti di veicoli quali pararuote, due sedili di auto, filtri dell'olio, filtri dell'aria, tubi e componentistica di motori, cinghie, contenitori di olio ed altri liquidi per veicoli, imballaggi di cartone, stracci intrisi d'olio.

I carabinieri forestali ispezionando il cumulo hanno trovato documenti che riconducevano ad una ditta di riparazione meccanica di veicoli. Così i militari hanno rintracciato il titolare che ha dichiarato di aver ceduto la propria attività ad un'altra persona, dandogli tuttavia indicazione affinché non spostasse sei-sette sacchi contenenti rifiuti dell'attività, rimasti nei locali, perché destinati a regolare smaltimento di rifiuti speciali.

A questo punto i forestali sono risaliti al nuovo subentrato nell'attività, che a sua volta ammetteva di aver fatto ricorso ad una persona per disfarsi di quei materiali dato che gli serviva procedere allo sgombero e alla pulitura dei locali. Questo nuovo titolare della ditta è stato quindi denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e per attività di gestione di rifiuti speciali anche pericolosi non autorizzata.

Secondo i carabinieri forestali questo nuovo titolare non si era preoccupato di verificare se colui a cui affidava i rifiuti fosse autorizzato alla gestione degli stessi né di sapere quale sarebbe stata la loro destinazione finale.