07.04.2019 h 12:48 commenti

Fa servizio di catering per le aziende del Macrolotto ma non ha nessuna licenza o autorizzazione

La polizia municipale ha fermato il furgone dell'uomo in via Toscana. Multa di 8mila euro con sequestro della merce e confisca del mezzo

Fermato per un controllo stradale, il conducente si è dimostrato essere un venditore abusivo di pasti pronti. E' successo nella tarda mattinata di ieri, sabato 6 aprile, quando una pattuglia della polizia municipale ha fermato in via Toscana un veicolo Ford Transit che appariva in cattivo stato di conservazione. Alla guida un cittadino di nazionalità cinese che si è subito fermato. Durante il controllo la pattuglia ha notato la presenza di una quindicina di contenitori di polistirolo, del tipo solitamente utilizzato per il trasporto degli alimenti. Gli agenti, insospettiti, hanno chiesto al conducente che mostrasse loro il contenuto delle confezioni ed hanno così appurato che effettivamente i contenitori erano pieni di vaschette di cibo già pronto. Gli agenti hanno, quindi, domandato all’uomo se stesse compiendo un trasporto per conto di qualcuno, ma l’uomo, candidamente, ha dichiarato che il cibo era stato preparato da lui e che lo andava a vendere nelle ditte.

E' stato verificato che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione per l’esercizio del commercio di generi alimentari su aree pubbliche e non aveva mai presentato la notifica sanitaria, ovvero una certificazione nella quale si dichiara che, nel maneggiare alimenti destinati al consumo umano, sono state rispettate tutte le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Al termine dei controlli, l’uomo è stato sanzionato per una cifra pari a 8.000 euro, la merce è stata sequestrata per essere destinata allo smaltimento ed il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.