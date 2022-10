01.10.2022 h 13:24 commenti

Fa lavorare senza contratto quattro operai, sospesa l'attività della ditta

Il controllo dei carabinieri a Carmignano ha evidenziato come più della metà dei lavoratori non era in regola. Denunciato il 70enne che risultava titolare dell'impresa

Quattro operai privi di regolare contratto sono stati trovati dai carabinieri all'interno di una ditta di Carmignano intestata ad un 70enne di nazionalità cinese. Il controllo è scattato nei giorni scorsi dopo che una pattuglia del Radiomobile aveva fermato un furgone che trasportava materiale tessile. I militari si sono insospettiti vedendo il nervosismo delle due persone che erano sul mezzo: un cittadino cinese e un pakistano. E' stato così deciso di controllare la ditta e qui, tra i sette dipendenti, tutti cinesi e pakistani, quattro sono stati trovati non in regola. Uno di loro era anche privo del permesso di soggiorno. Il 70enne è stato così denunciato mentre l'attività della ditta è stata sospesa in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus