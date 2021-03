06.03.2021 h 12:05 commenti

Fa lavorare operai senza un regolare contratto, sospesa l'attività della ditta

Il provvedimento preso in seguito ad un controllo interforze guidato dai carabinieri in un'azienda di via Pistoiese. Il titolare denunciato anche per aver impiegato due clandestini

Faceva lavorare operai senza un regolare contratto di lavoro e, in due casi, anche clandestini. Per questo motivo i carabinieri hanno sospeso l'attività di una ditta di confezioni di via Pistoiese, controllata la sera di giovedì 4 marzo nell'ambito di un'attività interforze. Durante il controllo è emerso che, tra le dodici persone presenti sui banchi di lavorazione, c'erano due cittadini cinesi sprovvisti di permesso di soggiorno, ma anche altri che, benché regolari sul territorio italiano, erano impiegati senza essere assunti regolarmente. Il titolare della ditta, di nazionalità cinese, è stato quindi denunciato con l’ulteriore provvedimento aggiuntivo di sospensione dell’attività imprenditoriale. Tra i lavoratori irregolarmente impiegati, due sono stati a loro volta denunciati per inottemperanza alle norme del Testo Unico sull’immigrazione.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus