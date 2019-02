06.02.2019 h 18:11 commenti

Fa lavorare a nero otto operai, cinque dei quali clandestini: maximulta e attività sospesa

Controllo interforze in una ditta di confezioni nella zona industriale di Oste. Elevate sanzioni per un totale di 30mila euro nei confronti del titolare

Attività sospesa e 30mila euro di multa per il titolare di una ditta di confezioni cinese di Oste, controllata da una task force guidata dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo. Secondo quanto accertato, l'uomo aveva impiegato alle proprie dipendenze otto lavoratori cinesi irregolari, di cui cinque privi del permesso di soggiorno, questi ultimi denunciati per immigrazione clandestina. Per questo motivo i militari hanno denunciato per impiego della manodopera clandestina il 46enne titolare della ditta.



