05.05.2021 h 13:04 commenti

Fa lavorare a nero dieci operai, sei dei quali clandestini: arrestato

In manette è finito il titolare 33enne di un'azienda tessile controllata dai carabinieri, dall'Ispettorato del lavoro e dall'Inps. Solo uno dei dipendenti aveva un contratto regolare

Il titolare di un'azienda tessile di via Carlo Livi, un cittadino cinese di 33 anni, è finito in manette per il reato di sfruttamento di manodopera clandestina. Ad arrestarlo, la scorsa notte, sono stati i carabinieri nell'ambito di un controllo effettuato con i colleghi dell'Ispettorato del lavoro e il personale dell'Inps. I militari ahanno verificato che degli undici dipendenti impiegati dieci erano sprovvisti di regolare contratto di assunzione e sei di loro addirittura clandestini. Proprio l’impiego di quest’ultimi ha qualificato la più grave sanzione penale.

I carabinieri hanno poi sospeso l’attività dell’azienda e contestato al titolare sanzioni amministrative per complessivi 42.320 euro. E' stato accertato anche che all’interno dell’opificio non erano minimamente rispettati nemmeno i protocolli aziendali previsti per il contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus. Per tali motivazioni sarà interessata anche la Prefettura per ulteriori provvedimenti di chiusura dell’attività.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus