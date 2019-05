17.05.2019 h 15:17 commenti

Fa cadere dalla bici un 32enne e poi scappa: rintracciato un altro pirata della strada

L'incidente è successo giovedì sera in via di San Giusto. Gli agenti, grazie alle telecamere e ai segni di frenata sull'asfalto, hanno individuato il tipo di auto e da lì sono risaliti al conducente

E’ stato rintracciato dalla polizia municipale un cinese di 45 anni che era rimasto coinvolto in incidente accaduto due giorni fa, quando era scappato dopo aver fatto cadere un uomo dalla bici.

Il fatto si è verificato lo scorso giovedì sera, alle 22.10, in via di San Giusto, quando una bicicletta con a bordo un uomo pakistano di 32 anni è stata urtata e fatta cadere rovinosamente a terra da una autovettura di marca Mercedes che, nonostante l’incidente, si è allontanata senza fermarsi e senza prestare la dovuta assistenza al ciclista ferito che, portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 5 giorni.

I rilievi sono stati subito eseguiti dal personale dell’Ufficio sinistri intervenuto sul posto, che ha individuato precise tracce di frenata dell’autovettura, nonché acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno portato a capire che il veicolo che si era dato alla fuga era una berlina di marca Mercedes, di colore grigio ed un po’ datata. Vista poi la direzione di allontanamento, sono state acquisite le ulteriori immagini delle telecamere della zona del Macrolotto ed è stata stilata un lista di veicoli sospetti per compatibilità di modello e di colore. Il conducente vistosi scoperto ha ammesso il suo coinvolgimento ed è stato quindi denunciato per i reati di omissione di soccorso e di lesioni colpose.