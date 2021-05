13.05.2021 h 14:14 commenti

Texprint, la procura chiude le indagini sui picchetti non autorizzati. Avvisi consegnati ai manifestanti

Ventisette, tra ex operai e sindacalisti Si Cobas, le persone accusate di violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali nell'ambito della dura vertenza che ormai va avanti da settimane

Violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali sono le accuse a carico di 27 tra ex operi della Texprint e sindacalisti di Si Cobas che ieri, mercoledì 12 maggio, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Giuseppe Nicolosi. Gli avvisi sono stati notificati dalla polizia. Vicina al traguardo, dunque, l'inchiesta avviata in seguito alla durissima vertenza Texprint che da settimane va avanti con un picchetto ai cancelli della stamperia cinese, in via Sabadell, per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori e chiedere turni di otto ore al giorno con il riconoscimento di ferie, malattia e riposi settimanali. La procura, dunque, ha rintracciato nel comportamento degli ex lavoratori – in larga parte pakistani, tutti licenziati – e in quello dei sindacalisti Luca Toscano e Sarah Caudiero, la sussistenza di elementi utili a contestare i diversi reati che sarebbero stati commessi nell'ambito delle proteste organizzate davanti all'azienda. In particolare, l'accento è stato posto sul fatto che l'ingresso e l'uscita dalla Texprint dei fornitori e degli altri dipendenti, sarebbero stati ostacolati con la forza e consentiti solo dopo l'apertura dei bagagliai per avere la certezza che non entrassero materie prime e non uscisse merce finita. Gli indagati hanno venti giorni di tempo per chiedere di venire ascoltati in procura o presentare una memoria difensiva.









Edizioni locali collegate: Prato

