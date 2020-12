22.12.2020 h 14:14 commenti

Export terzo trimestre: recuperano i tessuti, male filati, maglieria e metalmeccanica

I dati elaborati da Confindustria Toscana Nord evidenziano un quasi pareggio per il settore dei tessuti che gode ancora dell'onda lunga delle commesse pre lockdown. A picco la metalmeccanica con - 20% rispetto allo scorso anno, filati e abbigliamento calano del 12%

I dati Istat sull'export del 3° trimestre 2020, elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, forniscono per un quadro complesso e condizionato da vari fattori legati direttamente o indirettamente alla pandemia e alle misure adottate per contrastarla. In linea generale è stato il momento di ripartenza per la consegna di produzioni bloccate dal lockdown o comunque ritardate dalla pandemia, con un effetto rimbalzo talvolta anche molto netto ma da ricondurre all'onda lunga di quanto avvenuto nel trimestre precedente.

A Prato l’export ha registrato un calo del 5,1% rispetto al 3° trimestre 2019, dato contenuto grazie alle prestazioni del comparto comparto tessuti, che riporta un risultato quasi in pareggio (-0,7%, calcolato sull'intero distretto) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Un esito, questo, dovuto in gran parte alle consegne effettuate a luglio e inizio agosto di commesse ricevute anche precedentemente al lockdown, e che bilancia in parte il -12,6% dei filati e il -11,5% degli altri prodotti tessili (tessuti non tessuti e a maglia, speciali, spalmati, moquette).

Più marcatamente negative, pari a -12,2%, le prestazioni del comparto abbigliamento e maglieria e della metalmeccanica (-20,8%). Nonostante il contenuto arretramento del 3° trimestre, l'export pratese dei primi 9 mesi del 2020 segna -20% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Edizioni locali collegate: Prato

