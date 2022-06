15.06.2022 h 09:33 commenti

Ex piscina di via Arcangeli, ennesimo intervento della Municipale: murati gli accessi

Nonostante le segnalazioni dei residenti, all'interno dell'immobile di proprietà del Comune, non è stato trovato nessuno. Sul posto anche l'unità cinofila antidroga

Terzo intervento, nel giro di pochi mesi, della Municipale all'ex piscina di via Arcangeli. Questa mattina 15 giugno, una pattuglia insieme all'unità cinofila antidroga è entrata nei locali dell'immobile di proprietà del Comune, in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei residenti della presenza di senza fissa dimora. All'interno però non è stato trovato nessuno, nonostante una finestra rotta utilizzata come ingresso, visto che la porta principale è stata murata dopo gli interventi degli scorsi mesi. Sul posto è intervenuta una squadra di operai per murare gli altri possibili accessi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus