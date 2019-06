31.05.2019 h 18:55 commenti

Ex modello pratese muore schiantandosi con la moto contro un camion

La tragedia nel pomeriggio di oggi a Terranuova Bracciolini. La vittima è Fabiano Vitucci: da poco si era trasferito a Montevarchi con la fidanzata. Era stato anche uno dei corteggiatori di "Uomini e Donne"

Un 29enne originario di Prato, Fabiano Vitucci, è morto nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Il giovane, che da qualche tempo si era trasferito a Montevarchi con la fidanzata, viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause da accertare da parte dei carabinieri, si è scontrato con un mezzo pesante. Forse il giovane era impegnato in un sorpasso, ma saranno i rilievi dei militari ad accertare la dinamica esatta della tragedia.

Subito sul posto è arrivato il 118 ma per Vitucci purtroppo non c'era più niente da fare. Il ponte è stato chiuso per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi utili a capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Vitucci in passato aveva lavorato come modello ed era comparso anche in alcune trasmissioni televisive come "Uomini e Donne" di Maria De Filippi e in concorsi di bellezza.