Ex Gkn, 'Insorgiamo tour' fa tappa al circolo Arci di Coiano: teatro e riflessioni su denaro e globalizzazione

In programma lo spettacolo 'It's just a game' della regista Livia Gionfrida e una conversazione sui temi del consumismo e dell'identità con Silvia Giagnoni

Nuova tappa per il programma toscano dell'Insorgiamo tour, che ha visto la stretta collaborazione tra teatri, compagnie teatrali, circoli Arci e il Collettivo di Fabbrica dei lavoratori ex Gkn in vista della mobilitazione nazionale prevista per il 26 marzo prossimo a Firenze.

Mercoledì 2 marzo, dalle ore 20.30, il circolo Arci di Coiano ospiterà un doppio appuntamento. Si comincia con lo spettacolo teatrale "It's just a game", una produzione Teatro Metropopolare con Robert Da Ponte e la regia di Livia Gionfrida. Da dicembre 2019 Gionfrida porta avanti un’indagine sul capitalismo e sul ruolo che il denaro ha nella società. Un attore storico del collettivo Metropopolare, ex detenuto ed ex bancario, prova a fare il punto sulla situazione, mescolando teorie economiche e legge di Murphy, con l’aiuto di Shakespeare, The Blues Brothers e dell’ex presidente Trump. Una riflessione tragicomica sul mondo globale. A seguire una conversazione su movimenti, consumismo e identità con Silvia Giagnoni, autrice di "Fioca" (Iacobelli Editore 2021), Teatro Metropopolare e il Collettivo di Fabbrica Gkn.

Per Enrico Cavaciocchi, presidente Arci Prato, “si rinnova l'impegno dell'Arci a sostegno dei lavoratori della Gkn, un impegno nato all'indomani del licenziamento dei 422 operai e operaie con la contestuale chiusura dello stabilimento".

L'Insorgiamo tour continuerà in Toscana con altri eventi, tra cui l'assemblea fiorentina del gruppo di supporto il 3 marzo al circolo Il Campino di Firenze, e l'appuntamento organizzato dalla Comunità delle Piagge di don Alessandro Santoro al centro sociale il Pozzo il 4 marzo alle 17.30. Una serie di iniziative che prevedono un grande spettacolo il 20 marzo alle 18 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, con il concerto della scuola di musica di Fiesole e le incursioni di David Riondino.







