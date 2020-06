10.06.2020 h 13:14 commenti

Ex gioiellieri vendono on line Rolex, argenteria e preziosi rubati: due fratelli arrestati dai carabinieri

Arresti domiciliari per due calabresi residenti in provincia di Pistoia, ritenuti tra i ricettatori più importanti del centro e nord Italia. L'indagine è cominciata un anno e mezzo fa dopo la denuncia di un uomo che aveva riconosciuto su un sito internet il suo Rolex rubato qualche mese prima

nt

Ricettatori di orologi, gioielli e argenteria tra i più importanti del centro e nord Italia, punto di riferimento per ladri interessati a piazzare refurtiva di valore, esperti di un mercato capace di generare molta richiesta e, dunque, redditizio. Due fratelli calabresi di 36 e 41 anni, residenti a Ponte Buggianese, sono stati arrestati dai carabinieri di Montemurlo che ieri, martedì 9 giugno, hanno eseguito le ordinanze emesse dal tribunale di Pistoia. I due, ex gioiellieri, sono agli arresti domiciliari con l'accusa di ricettazione. Nell'appartamento di uno di loro sono stati trovati Rolex e pezzi di pregiata argenteria, soprattutto teiere, vassoi, posate e candelabri. Refurtiva che si somma a quella sequestrata a luglio dello scorso anno quando i carabinieri misero le mani su anelli, bracciali, orecchini, spille e collanine ritrovati nell'abitazione di uno dei due. I fratelli furono indagati ma in questi mesi non hanno mai smesso di smerciare refurtiva e così è arrivato l'arresto.A mettere in moto le indagini fu, a marzo del 2019, la denuncia di un cittadino di Montale che si presentò ai carabinieri di Montemurlo dicendo che il Rolex in vendita su un sito internet, riconoscibile da un particolare difetto, era il suo, rubato un paio di mesi prima. Gli investigatori, coordinati dal comandante della Tenenza Quintino Preite, hanno ricostruito la filiera dell'orologio nel frattempo acquistato da un ignaro collezionista ad un prezzo di mercato che non aveva creato sospetti. Dalle sue dichiarazioni, altri tasselli fino ai due fratelli e al recupero di una grande quantità di gioielli poi reclamati come propri da persone derubate in mezza Italia. Così come non è mai smessa l'attività dei ricettatori, lo stesso è continuata quella dei carabinieri con l'obiettivo di rintracciare gli autori dei furti in appartamento che però non sono stati individuati: i due fratelli sono stati molto attenti a non lasciare tracce.Ricettatori di spessore, per niente sprovveduti tanto da accontentare i clienti fabbricando all'occorrenza certificati falsi e procurando scatole e portadocumenti per i Rolex che ne erano sprovvisti.L'obiettivo, ora come la scorsa estate, è rintracciare i proprietari degli oggetti. Da qui l'appello del maggiore Lorenzo Pecorella: “Si faccia avanti chi è stato vittima di furto così da procedere al riconoscimento di quanto abbiamo trovato e sequestrato, refurtiva per un valore di molte migliaia di euro”.