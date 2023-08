03.08.2023 h 10:43 commenti

Ex fabbrica Sangiorgese, il Comune di Vaiano acquista una parte del terreno per edificare una scuola

Approvata la variazione di bilancio di 500mila euro. In progetto una primaria e un nido. In settimana la presentazione in Giunta del progetto esecutivo per la riapertura della scuola primaria di Schignano

Variazione di bilancio di 500mila euro per il Comune di Vaiano per l'acquisizione di una parte dei terreni dell'ex fabbrica Sangiorgese, dove verrà edificata una nuova scuola elementare, nel frattempo è stato presentato il progetto per la riapertura della scuola primaria di Schignano e sono iniziati i lavori per la realizzazione di una mensa e una biblioteca scolastica aperta anche al pubblico nel IC Bartolini.

“Con questo accantonamento – spiega il sindaco Primo Bosi – vogliamo dare un segnale concreto alla cittadinanza: acquistando una parte dei terreni iniziamo a dare gambe al progetto, inoltre inizia una fase di riqualificazione di un'area degradata in pieno centro. A settembre cercheremo di trovare altre risorse per l'acquisizione di nuovi spazi per pensare anche alla costruzione di un nido”.

La variazione di bilancio è stata approvata nella seduta del consiglio comunale del 27 luglio con i voti della coalizione di maggioranza, formata dal Partito Democratico di Vaiano e dalla Sinistra Unita Valbisenzio “Si tratta – spiegano Roberta Roberti Segretaria Partito Democratico Vaiano Francesca Vivarelli coordinatrice Sinistra Unita Val di Bisenzio – del conseguimento di un altro degli obiettivi previsti tra le 4 priorità per l’ultimo anno di mandato dell’amministrazione in carica. Ora si aprirà un percorso di partecipazione per definire la configurazione di un nuovo polo scolastico “.

Novità anche per la scuola dell'infanzia di Schignano, il piano esecutivo sarà presentato alla Giunta in settimana. Ottenuta l'approvazione, il progetto sarà inserito in un bando regionale creato per le emergenze scolastiche. “I tempi – ha spiegato Bosi – non dovrebbero essere lunghi”.

Infine è stato aperto il cantiere nell'Ic Bartolini per la trasformazione dell'auditorium in uno spazio mensa e in una biblioteca. “Oltre a rispondere a una richiesta della dirigente scolastica – conclude il sindaco – vogliamo anche creare una nuova idea di scuola che sia aperta al territorio. Da qui l'idea della biblioteca che effettuerà un servizio di prestito anche in orario extrascolastico”.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

