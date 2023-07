07.07.2023 h 13:43 commenti

Ex Fabbrica Rossa, pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori del teatro

La scadenza per presentare le offerte, si tratta di una gara europea a procedura aperta, è prevista per il prossimo 31 luglio. Il quadro economico del progetto è pari a 7 milioni e 300 mila euro

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana dell'area della Fabbrica Rossa che vedranno la costruzione di un nuovo teatro/auditorium e i servizi pubblici annessi alla piazza Amendola. Si tratta di una gara europea a procedura aperta.

La scadenza per presentare le offerte è prevista per il prossimo 31 luglio. Il quadro economico del progetto è pari a 7 milioni e 300 mila euro, nei quali sono compresi i 5 milioni di euro del finanziamento Pnrr, i 500 mila euro del Fondo opere indifferibili (a cui ha fatto ricorso il Comune per affrontare il rincaro inflattivo per i maggiori costi dei materiali) e 1, 8 milioni di euro di risorse comunali. L'importo complessivo a gara, per la progettazione esecutiva ed i lavori, è di 5 milioni e 450 mila euro circa. Possono partecipare alla gara imprese singole o in forma associata. Il progetto esecutivo deve essere presentato entro 45 giorni e l'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa: sono previsti 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica. Nell'offerta tecnica possono essere presentati miglioramenti del progetto di tipo tecnico-architettonico, impiantistico o attraverso l'utilizzo di tecniche B.i.m. (Building Information Modeling, metodo di progettazione collaborativo, che permette di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione), o offerte di riduzione dei tempi contrattuali. Il progetto di fattibilità del nuovo teatro-auditorium è stato realizzato dagli uffici tecnici comunali, mentre la gara per la scelta del progetto architettonico definitivo, che si è svolta nei mesi scorsi, è stata vinta da un raggruppamento temporaneo d'imprese, composto da Mdu Architetti Associati di Prato, Open Ingegneria, Esa engineering, Andrea Fiaschi geologo.

"La predisposizione degli atti di gara - sottolinea il sindaco Simone Calamai – ha richiesto un grande impegno per poter andare a bandire uno degli appalti di gara più importanti che il Comune di Montemurlo ha effettuato negli ultimi decenni. Quello della Fabbrica Rossa è un finanziamento Pnrr fondamentale che ci consentirà, proprio ora che si va a concludere la trasformazione del centro cittadino di Montemurlo, di fare un 'analoga e straordinaria trasformazione di quello che è il centro di Oste con il potenziamento del centro civico e delle attività d'interesse pubblico e sociale per i nostri cittadini".