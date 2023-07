16.07.2023 h 18:33 commenti

Ex fabbrica Lucchesi, ancora cedimenti del tetto: transenne lungo via Cavour

Nonostante l'avvio dei lavori per mettere in sicurezza la struttura, questo pomeriggio si sono verificati dei crolli all'interno della fabbrica, ma anche all'esterno. L'area è stata transennata

Ancora cedimenti strutturali nella ex fabbrica Lucchesi in via Cavour.

Nonostante l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'immobile industriale, questo pomeriggio 16 luglio, si sono verificati alcuni crolli, non solo all'interno del complesso industriale ma anche lungo il marciapiede.

Il tratto è stato nuovamente transennato. Il primo cedimento dell'ex fabbrica che oggi appartiene a degli imprenditori cinesi, è avvenuto nel 2021 con il crollo di una parte della cisterna, poi a marzo del 2023 quello del tetto, che è collassato verso l'interno. Cedimenti che hanno causato il restringimento della via e il divieto parcheggio negli spazi davanti alla fabbrica per garantire l'incolumità di pedoni e automobilisti.

