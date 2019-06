19.06.2019 h 14:40 commenti

Ex docente del Buzzi ucciso da un malore mentre gioca a tennis

La tragedia questa mattina sui campi di Grignano, inutile l'intervento dei soccorritori della Misericordia. Sul posto anche i carabinieri. La vittima aveva insegnato elettronica ed ora era in pensione

Tragedia questa mattina, 19 giugno, sui campi da tennis di Grignano. Un ex docente del Buzzi si è sentito male intorno alle 9.30 mentre stava giocando e purtroppo a nulla è servito il pronto intervento dei soccorritori della Misericordia. La vittima è Armando Corrado, 67 anni, che per una decina di anni aveva insegnato elettronica ai ragazzi del Buzzi, prima di andare in pensione.

Stamani, insieme al 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato il pm di turno. Poi sono stati i servizi funebri della Misericordia a rimuovere la salma. Ad uccidere l'ex docente è stato un malore fulminante, probabilmente un infarto.