Ex dirigente della Prefettura condannato a pagare 73mila euro dalla Corte dei Conti

Il funzionario chiamato a risarcire sia il ministero dell'Interno sia l'Agenzia delle dogane dopo le condanne inflitte dal tribunale di Livorno e da quello di Prato. La somma sarà ricavata dalla vendita di un immobile già sequestrato

73mila euro di risarcimento al ministero dell'Interno e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' questa la condanna della Corte dei Conti a carico di Giovanni Daveti, 70 anni, ex dirigente della prefettura di Prato (in servizio da agosto 2014 a settembre 2015) ed ex viceprefetto di Livorno (da novembre 2016 a maggio 2018). La sentenza è stata pronunciata sulla scorta delle condanne di Daveti per reati inerenti frodi fiscali (4 anni e 8 mesi, tribunale di Livorno) e per l'accesso abusivo al sistema informatico delle forze dell'ordine (tribunale di Prato). Ora la decisione della Corte dei Conti che ha ordinato la restituzione di 43mila euro al ministero dell'Interno, vale a dire il 40 per cento dello stipendio che l'ex dirigente ha percepito nel periodo in cui sono stati collocati i fatti per i quali ci sono state le sentenze dei giudici di Livorno e di Prato, e 29mila all'Agenzia delle dogane e dei monopoli come danno prodotto dalle condotte richiamate dalla condanna a 4 anni e 8 mesi. Il risarcimento sarà coperto attraverso il valore di un immobile, di proprietà di Daveti, che era stato sottoposto a sequestro conservativo.

L'ex dirigente finì nel mirino degli investigatori con l'accusa di avere rapporti con un'associazione finalizzata a frodi fiscali e contrabbando e fu messo agli arresti domiciliari nel 2018 con l'accusa di aver acquisito abusivamente informazioni dalla banca dati Sdi allo scopo di favorire la latitanza di un pregiudicato. In particolare, si parlò di tre violazioni (nei guai anche un impiegato della prefettura di Prato poi condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa) che consentirono di ottenere notizie riservate e in particolare di anticipare l'ordine di esecuzione a carico di un soggetto sottoposto coinvolto in un procedimento penale.



