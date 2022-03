10.03.2022 h 15:41 commenti

Ex commerciante arrestato con 14 chili di droga, la procura ricorre in Appello contro la scarcerazione

Il tribunale ha rimesso in libertà l'uomo dopo la convalida dell'arresto applicando l'obbligo di dimora e quello di firma. Misure che non sono piaciute alla procura che aveva chiesto i domiciliari

il procuratore Giuseppe Nicolosi

La procura ha presentato appello contro la decisione del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato di scarcerare il 48enne, ex commerciante, arrestato lo scorso 4 marzo dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di 14 chili tra cocaina, hashish e marijuana. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabrina Serroni, era stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che si è conclusa con il ritorno in libertà condizionato a due obblighi: quello di dimora e quello di firma. In altre parole: l'uomo è obbligato a rimanere entro i confini pratesi e deve presentarsi alle forze dell'ordine per firmare. Misure che non sono state digerite dalla procura che aveva chiesto al tribunale di confermare i domiciliari. A favore dell'indagato avrebbero contato soprattutto due carte: la prima, il profilo di incensurato; la seconda, l'essere finito nel giro della droga dopo avere chiuso, a causa della crisi Covid, il negozio di tessuti che gestiva da anni. Insomma, non una propensione innata a delinquere.

Secondo le indagini dei carabinieri, il quarantottenne sarebbe stato sia uno spacciatore al minuto che un fornitore dei tanti pusher che popolano il centro storico, zona nella quale piazzava lo stupefacente.



