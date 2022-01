03.01.2022 h 14:24 commenti

Ex assessore aggredita e rapinata in centro: "Ho avuto paura di morire con quel coltello puntato addosso"

Rita Pieri era in compagnia del marito che è rimasto leggermente ferito nella colluttazione con il bandito. L'aggressione in via del Seminario ieri sera. Indagano i carabinieri

nadia tarantino

“Ho avuto paura di morire, ho davvero avuto paura che quell'uomo perdesse la testa e mi accoltellasse. E' stata un'esperienza spaventosa, terribile”. E' sotto choc Rita Pieri, nome di spicco di Forza Italia, un lungo trascorso di incarichi elettivi ed ex assessore comunale all'Istruzione pubblica, rapinata insieme al marito, Franco Golin, intorno alle 23 di ieri, domenica 2 gennaio, mentre a piedi attraversava via del Seminario per rincasare.Fa fatica, Rita Pieri, a raccontare quanto accaduto: troppo fresco il turbamento, troppo grande la paura e l'impressione del marito scaraventato a terra e ferito e di quel giovane - “un ragazzo di colore, ben vestito, elegante, per nulla sospetto” - che è sbucato dal nulla e, coltello in pugno, si è impossessato dei loro effetti personali.La brutta avventura è cominciata qualche ora prima: “Verso le 19.15 – racconta Pieri – dopo la messa in Sant'Agostino, stavo tornando a casa e come sempre ho percorso via San Fabiano, da sola, a piedi. Davanti al cinema Borsi ho notato un giovane di colore, ben vestito, con un cappotto color cammello. Quando l'ho visto, ho pensato che fosse aperto il cinema e che fosse lì per quel motivo. Ho tirato dritto e ho attraversato via Curtatone, diretta a casa. Ero al telefono con l'onorevole Mazzetti e, arrivata al portone, mi sono accorta che quel ragazzo era dietro di me. Ho suonato il campanello e lui si è allontanato tornando verso San Fabiano. Mi è sembrato effettivamente strano essermelo ritrovato praticamente sotto casa, anzi ho proprio pensato che mi aveva seguito e l'ho raccontato a mio marito”.Episodio spiacevole ma nulla in confronto a quanto accaduto dopocena. Rita Pieri, il marito e una loro amica escono a piedi per andare in pizzeria e al ritorno, quando sono in via del Seminario, si trovano alle spalle lo stesso ragazzo: “L'ho riconosciuto subito – dice Pieri – aveva un giubbotto nero sopra il cappotto, non mi sbaglio quando dico che era lo stesso di qualche ora prima. Si è avvicinato a mio marito e gli ha detto di tirare fuori il telefonino. Ne è nata una colluttazione che si è interrotta quando quello ha tirato fuori il coltello e glielo ha puntato contro, spintonandolo e facendolo cadere a terra. Mio marito gli ha dato subito il cellulare, e un attimo dopo il ragazzo è venuto verso di me e, minacciandomi con il coltello, mi ha chiesto la borsa che gli ho subito dato. Mi sono trovato con quella lama puntata addosso e ho avuto paura che potesse usarla. Ho urlato, mentre la mia amica ha chiesto aiuto con il telefonino. Non è passato nessuno, nessuno si è affacciato. Dopo pochissimi minuti sono arrivati i carabinieri”.Franco Golin ha riportato ferite alle mani e altre contusioni, illesa Rita Pieri: “La mia ferita è dentro – dice – ho paura, sono terrorizzata, non so se riuscirò a tornare alla mia normalità, quella di una donna che lavora in un'altra città e la sera, quando torna a casa, fa un pezzo di strada a piedi, da sola. Questa zona è cambiata ormai da tanto tempo ma io ho sempre convissuto con la trasformazione che l'ha resa peggiore. Ora però ho paura. Stanotte non ho dormito, nessuno di noi ha dormito. Quell'uomo ha la mia borsa, le chiavi di casa mia, sa chi sono, sa dove abito. Ho paura, sono molto spaventata. Nulla sarà come prima”.Solidarietà a Rita Pieri e al marito arriva dall'onorevole di Coraggio Italia Giorgio Silli che dice: "Occorre al più presto individuare il colpevole ed è giusto che paghi per quello che ha fatto". Anche tutto il gruppo consiliare del Centrodestra esprime piena solidarietà nei confronti all'ex assessore: "Nel corso degli anni - scrivono - dai banchi dell'opposizione si sono alzate grida di allarme rivolte a richiamare l'attenzione del sindaco e della giunta nei confronti di una illegalità sempre più diffusa in città, ma spesso i nostri appelli sono stati sottovalutati. Ora più che mai è necessario prendere atto di quanto sta accadendo a Prato, per garantire maggior sicurezza e rispetto della libertà personale a tutti i cittadini, affinché episodi come questo non si verifichino più nel futuro".