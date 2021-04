31.03.2021 h 19:07 commenti

Ex albergo Montalbano, deserta anche l'ultima delle quattro aste ordinarie

Nessuna offerta nonostante un prezzo base metà di quello iniziale. Per il giudice si prosegue con altre aste. La prossima non è ancora stata fissata ma dovrebbe tenersi tra qualche mese

Ancora nessuna offerta per l'ex albergo Montalbano nel comune di Carmignano. Oggi, 31 marzo, è andata deserta anche la quarta asta, l'ultima di quelle ordinarie che aveva una base di 250mila euro, 45mila in meno della precedente, svoltasi lo scorso novembre. Un prezzo stracciato, quasi la metà di quello iniziale, se si considera la mole di volumetrie a disposizione e alla potenzialità della zona, ma che non ha fatto gola a nessuno. Il giudice ha stabilito che si prosegue con un'altra serie di aste. La prossima non è ancora stata fissata ma dovrebbe essere questione di pochi mesi.

Il complesso immobiliare su quattro piani, immerso nei boschi del Pinone, è abbandonato da una ventina di anni ed è ormai solo uno scheletro di cemento senza impianti, colmo e circondato da immondizia di ogni genere.

L'attuale previsione urbanistica prevede una rsa da 70 posti, ma attraverso il procedimento di variante che si è appena aperto, il Comune di Carmignano vorrebbe riportare tutto all'uso ricettivo vista anche la presenza nelle vicinanze di un campeggio e il sottodimensionamento generale del territorio. Sarebbe stato utile, avere una proprietà certa con cui dialogare, per iniziare un percorso condiviso nell'interesse reciproco di dare una seconda vita a questa storica struttura ed eliminare il degrado che ormai da troppo tempo la contraddistingue.

