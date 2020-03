25.03.2020 h 18:54 commenti

Ex agente della polizia municipale regala 200 tute protettive ai colleghi

Il gesto di solidarietà di Leonardo Fabbri, andato in pensione da pochi mesi che ha voluto fare qualcosa di concreto per aiutare chi ogni giorno lotta sul fronte dell'emergenza coronavirus

In questo periodo di emergenza nazionale si moltiplicano i gesti di solidarietà: l’ultimo in ordine di tempo a Prato è di un ex agente della polizia municipale, Leonardo Fabbri, andato in pensione qualche mese fa, che ha donato 200 tute protettive ai colleghi che come in tutta Italia si trovano ad affrontare l’emergenza coronavirus. Per il Corpo si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’attività che quotidianamente gli uomini e le donne si trovano a svolgere, un gesto di solidarietà importante che permetterà di lavorare in tutta sicurezza. Il comandante Marco Maccioni, a nome di tutti gli agenti ha ringraziato l’ex collega per la generosità dimostrata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus