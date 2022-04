01.04.2022 h 16:18 commenti

Evitavano che le case pignorate finissero all'asta, tra gli imputati anche una legale di Prato

Il processo per la professionista pratese si aprirà il 22 giugno. Il procedimento conta altri dodici imputati: cinque, tra cui un ex avvocato e una collega del foro di Pisa, erano stati già rinviati a giudizio, mentre per sette era stata pronunciata una condanna a 4 mesi con il patteggiamento. A mettere in moto l'inchiesta fu, nel 2019, la denuncia di un avvocato delegato dal giudice alla vendita di due case per le quali fu bloccata l'asta

nadia tarantino

Lodi arbitrali costruiti a tavolino per dare modo ai proprietari di rientrare in possesso delle loro case già all'asta. E' la convinzione della procura di Prato che ha ottenuto il rinvio a giudizio degli ultimi due dei quattordici imputati accusati di aver compiuto, ognuno per il proprio ruolo, una serie di manovre truffaldine sulle aste immobiliari sottraendo i beni alle pretese dei creditori. A giudizio l'avvocato pratese Maria Di Rocco, uno dei legali, con l'ex avvocato Andrea Mucci di Montecatini (radiato dall'albo dopo una condanna definitiva per bancarotta) e un'avvocatessa del foro di Pisa, coinvolti nell'inchiesta aperta nel 2019 dal sostituto Laura Canovai. Il rinvio a giudizio è stato disposto anche per un arbitro.Per bloccare le vendite, stando alle indagini dei carabinieri e della guardia di finanza, il sistema faceva leva sull'usocapione, titolo considerato un atto di acquisto. Quattro i casi contestati, il primo dei quali a Milano. Ed è proprio questa circostanza che aveva spinto l'avvocato Gaetano Pecorella, difensore di Di Rocco, a invocare la competenza del tribunale del capoluogo lombardo. “Il primo utilizzo dei presunti lodi artefatti è stato a Milano – ha spiegato il legale che in passato ha difeso anche Silvio Berlusconi in diversi processi – vale il primo episodio e per questo abbiamo sollevato il problema della competenza territoriale”. La questione era stata affrontata e respinta dal giudice delle indagini preliminari e dunque il procedimento è rimasto a Prato. Sette imputati, tutti proprietari di immobili all'asta, hanno scelto il rito abbreviato e già alla scorsa udienza erano stati condannati a 4 mesi; cinque, invece, erano stati rinviati a giudizio: tra loro l'ex avvocato Mucci e la collega pisana. Erano rimaste aperte le posizioni dell'avvocato Di Rocco e di un arbitro che avevano ricusato il giudice delle udienze preliminari per una questione tecnica. Lo stralcio, assegnato ad un altro giudice, ha seguito il destino della precedente udienza e anche la professionista pratese dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti; il processo si aprirà il 22 giugno.Presunti falsi lodi arbitrali alla base del sistema che avrebbe di fatto ritirato dall'asta quattro immobili: arbitri compiacenti e finti litiganti sistemavano improvvisamente le contese attraverso il riconoscimento del possesso del bene diventato, in forza degli anni, una proprietà di diritto: l'istituto dell'usocapione, appunto. Così facendo, la procedura esecutiva non arrivava al traguardo e i creditori restavano a mani vuote. A far suonare l'allarme sul sistema furono l'aggiudicatario di una casa all'asta e il suo avvocato e, con loro, la sezione esecuzione del tribunale di Prato che impugnò un lodo successivamente bollato come fraudolento dai giudici di Appello.“La Di Rocco – ha commentato l'avvocato Gaetano Pecorella – è intervenuta nelle procedure per le quali si sarebbe consumata la turbativa d'asta quando gli arbitrati erano stati già prodotti e, dunque, successivamente alla loro costruzione. La mia assistita non ha contribuito né ad alterare né a turbare il bando, sempre che ciò sia avvenuto. Il giudice delle indagini preliminari rigettò la richiesta della procura di custodia cautelare per l'avvocato Di Rocco proprio perché non fu riscontrata la consapevolezza della turbativa d'asta”.La richiesta di custodia cautelare fu accolta, invece, per l'ex avvocato Mucci che fu messo agli arresti domiciliari.