Evento per il tessile, Berselli fa i conti in tasca al Comune: "Sono stati spesi troppi soldi"

Il consigliere comunale di opposizione ha spulciato l'elenco delle spese della tre giorni di “Textile & clothing business labs”, progetto europeo al quale partecipa il Comune di Prato, e ha chiesto conto di ogni singola voce

Quarantaduemila euro: a tanto ammonta la spesa per la conferenza organizzata lo scorso maggio dal Comune di Prato nell'ambito del progetto europeo “Textile & clothing business labs”. Una cifra della quale chiede conto con una interrogazione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Emanuele Berselli che ha spulciato euro per euro l'elenco dei costi relativi a catering, buffet, pranzi, visite guidate, omaggi per i relatori, servizi di trasporto e ora chiede: “Ma quanto costano al Comune i convegnisti”?

“Il progetto europeo prevede quattro conferenze annuali – spiega Berselli – una di queste, di tre giorni, è stata fatta a Prato nelle settimane passate. Non entro nel merito dei contenuti e dell'opportunità di promuovere iniziative di questo genere, mi limito a riportare la spesa complessiva voce per voce”.

Lunga la sfilza delle domande poste dal consigliere comunale: “Quanti erano complessivamente gli ospiti partecipanti al convegno? Perché ai partecipanti si sono aggiunti numerosi rappresentanti, e a quale titolo, del Comune di Prato? Perché per l’aperitivo di benvenuto si è proceduto in affidamento diretto per un totale di 976 euro? Perché per l'allestimento del catering al Centro Pecci il costo è stato di 2.074 euro? Perché per le visite studio i partecipanti all'evento sono stati portati a visitare due aziende manifatturiere del distretto tessile con il noleggio di autobus il cui costo è stato di 440 euro”? E ancora: “Era proprio indispensabile l'organizzazione di una serata evento nella Corte Genova per un catering/cena con musica per la somma di 5.856 euro? Perché in relazione all'organizzazione di questo evento si è ritenuto ci fosse la necessità di una relazione previsionale di impatto acustico con relativo incarico ad un professionista per altri 732 euro? Quanti erano i partecipanti al catering della seconda giornata di conferenza negli spazi del Museo del Tessuto per un costo di 1.449 euro? Perché si è impegnata la spesa di 625 euro a copertura dei costi della “delegazione del Comune di Prato”, composta da ben 25 persone, per la “cena sociale” con i partner progettuali al prezzo di 25 euro per ciascun commensale che ogni rappresentante dei partner degli ospiti ha invece pagato direttamente pro-quota per conto proprio”?

All'interrogazione Berselli ha allegato l'intero dettaglio dei costi che comprende anche il noleggio di attrezzature tecniche, interpretariato simultaneo, riprese audio/video delle conferenze per un totale di oltre 15mila euro, stampa dei totem cartonati per altri 745 euro, servizio di ideazione e realizzazioni dei totem dell'evento per oltre 3.600 euro, realizzazione e fornitura di un omaggio ai relatori che hanno partecipato all'evento per un totale di 1.190 euro.









