Evasione milionaria con l'import dalla Cina: dopo dieci anni il maxiprocesso è ancora al primo atto

E' iniziata stamani l'udienza preliminare a carico dei 121 imputati accusati di aver evaso milioni di euro di dazi doganali e tasse. Solo per notificare gli avvisi di conclusione indagine ci sono voluti due anni e ormai incombe la prescrizione anche per i reati ancora non prescritti

A dieci anni di distanza dall’inizio dell’inchiesta e a quattro dall’avviso di conclusione delle indagini, è cominciato oggi, giovedì 3 ottobre, il processo ai 121 imputati accusati di aver messo in piedi un sistema che tra il 2007 e il 2010 avrebbe consentito di evadere milioni di euro di dazi doganali e tasse sulle merci provenienti dalla Cina e vendute in Italia. Numerosi i reati contestati a vario titolo al sodalizio composto da italiani e cinesi: dall’associazione per delinquere alla truffa, dall’evasione fiscale al falso ideologico, dal contrabbando doganale alla distruzione delle scritture contabili. Alcuni reati si sono prescritti nel frattempo e altri sono agli sgoccioli. Resta poco dei capi di imputazione contenuti nelle centinaia di pagine scritte negli anni dagli inquirenti e, comunque, il procedimento si prescriverà del tutto nel 2023.

Dopo la prima ora servita per fare l’appello, l’udienza è entrata nel vivo. Al giudice delle udienze preliminari Francesca Scarlatti gli avvocati difensori hanno sollevato diverse questioni che sono state ribattute dal pubblico ministero Lorenzo Boscagli. Una su tutte, l’incompetenza territoriale: se il giudice deciderà che per alcuni reati dovrà procedere il tribunale delle città in cui sono stati commessi (le dogane sono quelle di La Spezia, Roma e Napoli), il procedimento dovrà necessariamente essere spezzettato con un ulteriore carico di lavoro dopo quello già affrontato negli ultimi anni. Solo per notificare l’avviso di conclusione delle indagini se ne sono andati due anni, dal 2015 al 2017. Polizia giudiziaria a caccia in tutta Italia degli indagati e dei loro indirizzi di residenza o di domicilio: complicatissimo riuscire a mettere insieme i tasselli tanto che, alla fine, molti sono stati quelli dichiarati irreperibili. Che non significa soltanto averli cercati e non trovati, ma significa anche che il pubblico ministero ha dovuto emettere i decreti di irreperibilità e assegnare difensori di ufficio. Accanto a questo, l’obbligo di tradurre tutte le carte anche in lingua cinese a garanzia degli indagati che non comprendono l’italiano. E altro tempo che se ne va, solo apparentemente a vuoto ma nei fatti impiegato per rispettare tutta la procedura. La richiesta di rinvio a giudizio risale a maggio 2018. Una prima udienza preliminare ci fu nei mesi scorsi, subito rinviata per difetti di notifica. Oggi nuovo step, l’ennesimo di chissà quanti altri prima della fine.