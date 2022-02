17.02.2022 h 14:36 commenti

Evasione fiscale milionaria, ondata di perquisizioni in mezza Italia: finanzieri in azione anche a Prato

L'inchiesta è della procura di Venezia che ha messo gli occhi su un gruppo di ditte attive nel commercio dell'abbigliamento che avrebbe registrato affari per una cinquantina di milioni tra il 2013 e il 2019 senza mai versare un euro di tasse. Sequestrati beni per 22 milioni

Ammonta a 22 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla guardia di finanza di Venezia a imprenditori cinesi nelle province di Prato, Firenze, Roma, Bologna, Rimini, Udine, Pordenone, Pavia, Mantova, Bergamo, Milano, Venezia e Padova. L'inchiesta, condotta dalla procura del capoluogo veneto, riguarda un grosso giro di evasione fiscale nell'ambito del commercio di abbigliamento. A mettere in moto gli investigatori è stato l'operato di un cinese che, pur nullatenente, gestiva ingenti traffici di denaro, sia in entrata che in uscita, su diversi conti correnti intestati a imprese tutte collegate tra loro e tutte completamente sconosciute al fisco.

Stando agli accertamenti della guardia di finanza, tra il 2013 e il 2019 le aziende avrebbero registrato affari per oltre 50 milioni evadendo tasse e Iva per circa 22. La procura ha così chiesto e ottenuto il sequestro di beni mobili e immobile per l'equivalente valore.

Un centinaio i finanzieri che hanno compiuto, in sei diverse regioni, una ventina di perquisizioni in uffici di commercialisti e nelle abitazioni dei titolari coinvolti e nelle ditte finite nel mirino.



