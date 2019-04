05.04.2019 h 18:16 commenti

Evasione fiscale e ricettazione, condannati gli ultimi proprietari del negozio Corsi

Marito e moglie finirono agli arresti domiciliari dopo un'inchiesta della guardia di finanza. Oltre allo storico esercizio di via Garibaldi gestivano anche un ristorante

Marito e moglie con il pallino degli affari, artefici di una impressionante scalata imprenditoriale a colpi di tasse non pagate. Nel loro carnet anche lo storico marchio Corsi, negozio di calzature tra i più noti a Prato. Accusati di evasione fiscale, autoriciclaggio, ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, Hu Yunheng detto Paolo e Zhou Liyan detta Giulia, rispettivamente 42 e 37 anni, residenti a Comeana, sono stati condannati oggi, venerdì 5 aprile, dal tribunale di Firenze. Tre anni e quattro mesi per l'imprenditore ritenuto colpevole dei reati di autoriciclaggio, evasione e ricettazione, due anni per la moglie ritenuta colpevole solo di autoriciclaggio. Difesi dagli avvocati Alberto Rocca e Antonio Denaro, i coniugi dovranno pagare anche pesanti multe: 8mila euro lui, 6mila lei. Gli avvocati sono riusciti a far pronunciare una serie di assoluzioni per entrambi gli imputati in ordine a vari capi di imputazione. L'accusa aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi sia per l'uomo che per la donna.

I due finirono agli arresti domiciliari a dicembre del 2017 nell'ambito di una inchiesta della guardia di finanza coordinata dalla procura di Firenze che chiese e ottenne dal tribunale il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre quattro milioni, l'ammontare esatto dell'evasione che veniva contestata e che – la tesi dell'accusa – era stata realizzata attraverso una sistematica attività che ruotava attorno ad aziende fantasma intestate a prestanome.

Ricchezza accumulata in due settori in particolare: ristorazione e pelletteria, con quest'ultimo che aveva nelle quote societarie del negozio Corsi il suo fiore all'occhiello. Cifre enormi quelle dell'evasione fiscale e di conseguenza delle somme investite nella scalata imprenditoriale cominciata nel 2009. Il tribunale di Firenze bloccò, oltre al negozio Corsi, il ristorante Forever a Sesto Fiorentino, conti correnti, depositi bancari e automobili di lusso.

Tra i capi di imputazione anche quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi: la condanna è arrivata solo per Hu Yunheng relativamente alla ditta Under Rain dove furono trovati accessori – borse, cinture, sciarpe – con i marchi Gucci e Ferragamo; altre borse, questa volta con il logo di Prada, furono trovate nell'abitazione della coppia. Ingenti le provviste di denaro accumulate negli anni da marito e moglie. I soldi delle attività illecite finivano in parte anche in Cina.



