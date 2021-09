20.09.2021 h 09:52 commenti

Evade di notte dagli arresti domiciliari per andare a rubare, arrestato 33enne

L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Iolo che lo hanno sorpreso in strada mentre sarebbe dovuto rimanere chiuso in casa per scontare i domiciliari. Addosso aveva gli stessi vestiti indossati per mettere a segno due furti in una palestra

Di giorno chiuso in casa perché agli arresti domiciliari e di notte in giro per la città a commettere furti. Protagonista un 33enne pratese, arrestato ieri, domenica 19 settembre, dai carabinieri di Iolo che, impegnati nel controllo del territorio, lo hanno visto in via delle Gardenie e subito fermato per evasione dai domiciliari. Gli indumenti che indossava lo hanno tradito: erano, infatti, gli stessi indossati per mettere a segno due furti in una palestra a Parco Prato avvenuti sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. I colpi risalgono alla fine dello scorso agosto (anche allora era ai domiciliari) e le sembianze del ladro, con l'aggiunta dell'abbigliamento, non hanno lasciato dubbi ai carabinieri. Il fatto che, quando è stato fermato, oltre ad essere responsabile di evasione fosse anche in possesso di attrezzi da scasso, ha fatto presupporre ai militari che stesse cercando un obiettivo da colpire.



