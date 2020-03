18.03.2020 h 12:27 commenti

Evade dai domiciliari per andare dal tabaccaio, arrestata dai carabinieri

In manette una quarantenne condannata a quattro anni per detenzione e spaccio di droga. I militari l'hanno sorpresa mentre rincasava. Scattata anche la denuncia per inosservanza del provvedimento governativo sul coronavirus

Una cinese di 40 anni è stata arrestata per essere evasa dagli arresti domiciliari e denunciata per essere uscita di casa nonostante il divieto imposto dalla normativa emanata dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Sono stati i carabinieri a sorprendere la donna mentre rincasava dopo essere stata dal tabaccaio. E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 17 marzo, in via Pistoiese. La donna era ai domiciliari perché condannata dal tribunale di Prato a quattro anni di carcere per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



