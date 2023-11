30.11.2023 h 17:12 commenti

Evade dai domiciliari per andare a consumare droga, scoperta e arrestata dalla polizia

La donna, 38 anni, con numerosi precedenti, è stata vista in via Cavour. Inutile il tentativo di nascondersi tra le auto in sosta

E' evasa dagli arresti domiciliari per andare a consumare droga e per questo è finita in carcere. Protagonista una 38enne italiana, residente a Prato, con alle spalle reati contro il patrimonio, contro la persona e per associazione a delinquere che le erano costati la detenzione domiciliare che però non ha rispettato. Ieri, mercoledì 29 novembre, è stata vista in via Cavour dai poliziotti di una volante mentre faceva uso di stupefacenti. Inutile il suo tentativo di nascondersi tra le auto in sosta. Domani, venerdì primo dicembre, sarà celebrato il processo per direttissima. La donna è difesa dall'avvocato Andrea Parlanti.



