Evade dai domiciliari e va in centro, arrestato dopo un inseguimento tra vicoli e stradine

In manette un ventunenne con numerosi precedenti. Gli agenti in servizio al posto fisso di polizia di piazza Duomo hanno bloccato il ragazzo dopo averlo inseguito a bordo di velocipedi

Sarebbe dovuto rimanere chiuso nella sua casa a Pistoia perché messo agli arresti domiciliari, e invece è stato notato e fermato in piazza delle Carceri a Prato. Un giovane di 21 anni, con all'attivo numerosi precedenti, è stato arrestato ieri, martedì 8 novembre, dagli agenti della questura in servizio al posto fisso di polizia Prato centro, in piazza Duomo. Ai poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, non è passata inosservata la presenza del ventunenne, sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'arresto è avvenuto alla fine di un inseguimento che gli agenti hanno fatto a bordo dei loro velocipedi da piazza delle Carceri fino a vicolo dei Bocchinieri dove il ragazzo è stato bloccato nonostante la ferma resistenza che ha opposto con minacce e tentativi di divincolarsi. Perquisito, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Le accuse: evasione, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Per il ventunenne si sono aperte le porte del carcere della Dogaia.



