Evade dai domiciliari e mostra ai poliziotti una carta d'identità contraffatta: arrestata

In manette è finita una 31enne controllata la notte di domenica mentre era in auto con un pregiudicato

Doveva essere agli arresti domiciliari nella sua casa di Pistoia. Invece, alle 3 della notte di domenica 13 marzo, si trovava in via Nenni a Prato in auto con un amico, un pregiudicato di origine marocchina. Così, quando è stata fermata dagli agenti di una Volante, ha pensato bene di mostrare una carta d'identità contraffatta. Protagonista una 31enne italiana che non è riuscita ad ingannare i poliziotti che, insospettiti dal documento, hanno deciso di approfondire, scoprendo la sua falsità. La donna è stata quindi arrestata per evasione e denunciata per false dichiarazioni sulla propria identità personale. La carta d'identità contraffatta è stata invece sequestrata al pari della modica quantità di hashish che è stata trovata nella borsa della donna.

