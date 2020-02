21.02.2020 h 13:20 commenti

Evade da domiciliari per andare all'ufficio postale ma si imbatte nei carabinieri, arrestato

In manette un pregiudicato sottoposto alla detenzione domiciliare per reati inerenti lo spaccio di droga. I militari, liberi dal servizio, lo hanno riconosciuto mentre entrava alle Poste e sono intervenuti sospettando una possibile rapina

Lo hanno visto entrare nell'ufficio postale di via Primo Maggio nonostante l'obbligo a restare in casa perché sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di droga. Un incontro casuale quello tra il pregiudicato, un albanese, e due carabinieri liberi dal servizio che sono immediatamente intervenuti e hanno proceduto all'arresto contestando il reato di evasione. In un primo momento, il sospetto è stato che l'uomo stesse facendo un sopralluogo per progettare una rapina o addirittura metterla a segno in quel momento. L'albanese ha giustificato la sua presenza all'ufficio postale con la necessità di dover sbrigare un'incombenza ma questo non lo ha salvato dall'arresto. In fila, in attesa del proprio turno, diversi cittadini che hanno assistito all'intervento dei carabinieri e hanno ringraziato.



Edizioni locali collegate: Prato

