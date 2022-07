30.06.2022 h 12:33 commenti

Evade dagli arresti domiciliari e se ne va in giro per la città, arrestato dai carabinieri

Nuovi guai per un uomo già sottoposto alla misura restrittiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

E' stato trovato fuori dall'abitazione nella quale stava scontando i domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate il cinese arrestato dai carabinieri martedì 28 giugno. I militari, nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure cautelari, sono andati a cercarlo a casa ma non lo hanno trovato, rintracciandolo più tardi per le vie della città. L'uomo, accusato di evasione, è già comparso davanti al giudice per la direttissima e in attesa della definizione del procedimento è stato nuovamente messo agli arresti domiciliari.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus