Evade dagli arresti a Modena ma viene fermato dopo poche ore a Prato, 37enne in manette

L'uomo ha fornito un nome e un cognome fasulli ma i poliziotti non ci sono cascati. Quando ha capito di essere di nuovo in stato di arresto, ha accusato un malore ma questo non gli ha evitato il carcere

E' evaso dagli arresti che stava scontando in una casa di reclusione internati in provincia di Modena ma la fuga è durata poco. L'uomo, un 37enne di etnia rom, è stato infatti fermato dalla polizia di Prato impegnata, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Toscana, nel controllo straordinario del territorio sabato 11 settembre. Il trentasettenne è stato fermato in piazza della Stazione. Per evitare problemi, l'uomo ha detto di essere privo di documenti e ha fornito generalità sconosciute alle banche dati. Per dimostrare di non avere con sé la carta di identità, ha mostrato agli agenti una multa presa su un autobus a Bologna che riportava comunque il nome e cognome fasulli, ma questo ha destato ulteriori sospetti perché la sanzione risultava pagata in contati proprio per evitare l'identificazione. Alla fine il rom è stato perquisito e trovato in possesso dei documenti dai quali è emersa la stessa identità di una persona che il giorno prima non aveva fatto rientro nella casa di reclusione al termine di un permesso di 4 ore. Quando ha capito che sarebbe finito di nuovo agli arresti, ha dichiarato di fare uso di stupefacenti e ha accusato un malore; prima è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso e poi trasferito in carcere.



