09.11.2023 h 13:51 commenti

Allerta meteo: evacuate sedici persone dalla zona di Figline, case non sicure

Lo hanno deciso i vigili del fuoco in via precauzionale. La zona sarà presidiata notte e giorno in attesa del ritorno alla normalità

Questa mattina sono state evacuate, in via precauzionale, sei famiglie residenti in via Borrino in zona Figline. Undici persone hanno trovato ospitalità presso amici, per cinque invece i servizi sociali si sono attivati per reperire stanze in una struttura alberghiera cittadina.

La decisione è stata presa dai vigili del fuoco perchè le abitazioni - villette a schiera che rientrano in un più ampio complesso non oggetto di pericolo e quindi di evacuazione - non si trovano in zona sicura in previsione dell'allerta annunciata per questa sera a partire dalla 16.

In particolare preoccupa la possibilità che si verifichi una frana a ridosso delle abitazioni. Terminata l'allerta arancione, il personale tecnico dei vigili del fuoco effettuerà ulteriori verifiche per stabilire se le famiglie possono rientrare nei loro appartamenti in sicurezza. La zona sarà pattugliata dalle forze dell'ordine giorno e notte.